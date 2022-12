O autoutilitara a luat foc in mers, intre Savadisla si Lita, in aceasta dimineata.La fata locului au intervenit pompierii din cadrul Garzii de Interventie Baisoara. Apelul de urgenta a venit in jurul orei 6.10, iar la fata locului sau deplasat o autospeciala de stins incendii si un echipaj SMURD. In momentul sosirii echipajelor, cabina era cuprinsa in totalitate de flacari iar ocupantii erau iesiti din ... citeste toata stirea