O autoutilitara s-a facut scrum aseara in Floresti, probabil din cauza unui scurtcircuit.La fata locului au intervenit pompierii, de urgenta, dar la momentul sosirii acestia au gasit autoutilitara arzand generalizat. Incendiul a distrus masina, care era parcata pe strada Colonia de Sub Deal din comuna Floresti. "Apelul de urgenta a venit in jurul orei 18:12, iar la fata locului s-a deplasat echipajul de la Punctul de Lucru Floresti. De asemenea, a fost ... citeste toata stirea