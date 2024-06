O autoutilitara s-a rasturnat peste o femeie, in Dej in aceasta dupa-masa.S-a intamplat pe strada Dealu Florilor din Dej, la fata locului au sosit echipaje de prim-ajutor cu doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor de la SMURD si unul de la Ambulanta, unde au gasit tanara surprinsa sub partea laterala a autoutilitarei, in stare de constienta si cooperanta. Echipajele au stabilizat si ... citește toată știrea