O avocata din Cluj a fost condamnata la inchisoare, cu suspendare, dupa ce ar fi falsificat mai multe documente ca sa ceara amanarea unor procese, inclusiv un certificat de deces sau o decizie de carantinare in pandemia de coronavirus.Avocata a fost condamnata in urma cu cateva zile, vineri, de catre Curtea de Apel Cluj, dupa ce si-a recunoscut faptele. Pentru fiecare caz de falsificare a primit o pedeapsa de sase luni de inchisoare, dar pentru ca faptele au fost comise in concurs de ... citeste toata stirea