O balustrada montata gresit in Jucu, pericol in cazul interventiilor de urgenta. Clujenii se tem: ,,Mor oamenii pana ajunge ambulanta"

Un accident rutier grav, care a avut loc intre doua autoturisme, s-a intamplat pe raza localitatii Jucu Herghelie, astazi, 31 ianuarie, 2025. Doua persoane au fost transportate la spital in urma evenimentului rutier, un barbat de 68 de ani si o femeie, de aproximativ 65 ani.O persoana care s-a aflat in zona a surprins o imagine in care o ambulanta care se deplasa catre incidentul rutier a fost nevoita sa circule pe contrasens, deoarece cele doua benzi de pe sensul de mers erau ocupate.