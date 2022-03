O biserica din Cluj, cartierul Gradini Manastur, va traduce slujba in ucraineana

Biserica Crestina Baptista Manastur, de pe strada Ospatariei, nr. 10, din Gradini Manastur, va traduce slujba de duminica, 6 martie, in ucraineana, pentru refugiati."Ca si crestini, suntem chemati sa aratam dragoste. In special acum, in aceste vremuri teribile, biserica noastra s-a mobilizat de la mic la mare. Mai multe familii au primit in casele lor femei si copii din Ucraina, asigurandu-le atat nevoile materiale, dar mai ales oferind sprijin emotional. Si acestea sunt cele doua mari ... citeste toata stirea