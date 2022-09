O cafenea din Cluj e unul dintre castigatorii trofeului Recenzia de Aur, data de gigantul Google, filiala din Romania, cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului.Google a anuntat in urma cu putine momente noii castigatori ai proiectului Recenzia de Aur si premiaza in acest an cele mai promitatoare afaceri de pe Google Maps care apartin domeniului HoReCa, in Romania. La editia 2022 au obtinut "Recenzia de Aur" un numar de 24 de locatii din toata tara care au inregistrat pe Google ... citeste toata stirea