O camioneta a lovit din plin o masina parcata pe o strada din Cluj. Faptasul s-a facut rapid nevazut: ,,A crezut ca iese la polish" - VIDEO

Un incident in trafic s-a petrecut ieri, 24 septembrie, in jurul orei 19:00, atunci cand o camioneta a lovit din plin o masina parcata, pe strada Dunarii.O camera de supraveghere din zona a surprins momentul in care soferul autovehiculului, pierde controlul sau vireaza surprinzator inspre autoturismul parcat, lovindu-l.Soferul camionetei isi ... citește toată știrea