Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) s-a pronuntat zilele trecute, dupa verificari si expertize facute pe durata a doi ani, cu privire la cauzele care au condus la producerea incendiului care, in 2020, a cuprins Sectia ATI - Covid 19 a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, arata evz.ro. Incendiul a fost provocat de o asistenta medicala care a manvrat gresit o candela pusa la capataiul unui pacient in stare grava. Zece pacienti au murit in noiembrie 2020, dupa un incendiu a cuprins