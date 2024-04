O capodopera a filmului mut din urma cu o suta de ani va fi proiectata la cel mai mare festival de film din Romania, TIFF de la Cluj, intr-un cineconcert. Autorul cartii pe care e bazat a fost ucis de nazisti la scurt timp dupa premiera filmului

O capodopera a filmului mut din urma cu o suta de ani va fi proiectata la cel mai mare festival de film din Romania, TIFF de la Cluj, intr-un cineconcert.E vorba de "Orasul fara evrei" (City Without Jews, in regia austriacului Hans Karl Breslauer, o capodopera a filmului mut din 1924. E al treilea astfel de cine-concert de la editia din acest an a festivalului de la Cluj dupa "Metropolis" si "A page of Madness", aparute doi si respectiv trei ani mai tarziu. Filmul va fi acompaniat live de ... citește toată știrea