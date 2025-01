O casa a ars in Cluj, pompierii gasesc in interior o victima carbonizata

Incendiu de proportii intr-o localitate din Cluj, o casa a fost mistuita de flacari, pompierii sositi la fata locului pentru a stinge focul au gasit in interior o victima carbonizata.Pompierii din cadrul Detasamentului Turda intervin in aceste momente in localitatea Stejeris din comuna Moldovenesti, pentru a lichida un incendiu izbucnit la o casa. Flacarile s-au manifestat generalizat, la intreaga casa, pe o suprafata de aproximativ 40 de metri patrati. Pompierii au patruns imediat in ... citește toată știrea