O casa a fost distrusa de flacari noaptea trecuta in comuna clujeana Vultureni.La fata locului au intervenit pompieri de la detasamentul 1 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, noaptea in jurul orei 2 dimineata, cu doua autospeciale pentru stins incendii cu apa si spuma de mare capacitate, precum si cu autoscara si un echipaj de prim-ajutor. La fata locului pompierii au constatat ca acoperisul casei era ars in totalitate. In plus, din cauza flacarilor puternice, a cazut tavanul de la ... citeste toata stirea