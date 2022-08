O casa de locuit cu doua niveluri, din localitatea Maguri, comuna Maguri Racatau, a luat foc in noaptea de sambata spre duminica, zeci de localnici s-au mobilizat ca sa stinga flacarile

O casa de locuit cu doua niveluri, din localitatea Maguri, comuna Maguri Racatau, a luat foc in noaptea de sambata spre duminica.La fata locului au intervenit pompierii din Gilau si Cluj-Napoca, cu trei autospeciale pentru stins incendii, o autoscara si un echipaj SMURD. Echipajele au fost alertate in jurul orei 1.20 si au gasit podul casei si un etaj cuprinse de flacari in momentul sosirii la fata locului. Operatiunile de stingere au durat peste patru ore si au fost sprijinite de un echipaj ... citeste toata stirea