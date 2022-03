O casa de locuit din Cluj a luat foc in aceasta dimineata.S-a intamplat in comuna Bontida, unde in aceasta dimineata pompierii au intervenit pentru a lichida un incendiu ce a afectat o casa de locuit.https://static.actualdecluj.ro//uploads/2022/03/WhatsApp-Video-2022-03-18-at-09.04.12.mp4Apelul de urgenta a fost primit in jurul orei 7:35, iar pompierii au mobilizat pentru aceasta misiune o autoscara si o autospeciala cu apa si spuma. In sprijin a fost trimis si un echipaj al serviciului ... citeste toata stirea