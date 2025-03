O casa de locuit din Cluj a luat foc noaptea trecuta.S-a intamplat in localitatea clujeana Manastireni, unde acoperisul unei case a luat foc pe aproximativ o suta de metri patrati.La fata locului s-au deplasat de urgenta pompierii din Huedin. Acestia spun ca apelul de urgenta a fost inregistrat in jurul orei 04.40, iar la fata locului s-au deplasat doua autospeciale cu apa si spuma si un echipaj de prim-ajutor SMURD. In paralel, fortele de interventie au fost suplimentate cu o autospeciala ... citește toată știrea