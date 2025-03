O casa de locuit dintr-un sat din Cluj e laudata de arhitectul-sef al judetului, care spune ca se integreaza in specificul arhitecturii traditionale locale.Este vorba de casa familiei Filimon din satul Caianu-Vama care, spune Salanta, "raspunde cu succes cerintelor functionale ale unei locuinte, in acelasi timp respectand si integrandu-se in specificul arhitecturii traditionale locale". "Felicitari beneficiarilor si autoarei", transmite Salanta.Casa este organizata in jurul unei ... citește toată știrea