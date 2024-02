O casa din Cluj a fost mistuita ieri de flacari, in ciuda interventiei pompierilor.S-a intamplat in localitatea Stoiana din comuna Cornesti, unde flacarile au cuprins o casa de locuit. La fata locului au sosit pompieri din Gherla si Dej cu doua doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, unde au gasit locuinta, cu o suprafata de aproximativ 80 de metri patrati cuprinsa in ... citește toată știrea