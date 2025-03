O casa dintr-o comuna din Cluj a fost mistuita de flacari ieri, cel mai probabil din cauza unui traznet, in conditiile in care ieri Clujul a fost sub cod portocaliu si galben de vreme rea.Doua echipaje de pompieri din Gherla au ajuns la fata locului, la o casa din comuna Fizesu Gherlii. Fortele de interventie au fost suplimentate din dispeceratul integrat cu inca o autospeciala cu apa si spuma de la Dej si de voluntari de la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Fizesu Gherlii. ... citește toată știrea