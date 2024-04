O cladire din centrul Clujului, adapost pentru oamenii fara locuinta: ,,Au fortat intrarea/ Tulbura linistea si isi fac nevoile in curtea imobilului''

In Cluj-Napoca numarul persoanelor care ajung pe strazi este in crestere.Preturile exorbitante ale chiriilor, si evenimente neprevazute din viata fac ca tot mai multi oameni sa nu mai aiba un loc de locuit.Desi persoanele fara adapost pot apela la adapostul Primariei, unii isi gasesc refugiul sub balcoanele oamenilor, in tufisuri sau in case unde nu locuieste nimeni.Este si cazul unei cladiri din centrul clujului unde oamenii fara adapost si-au gasit refugiul. Cei care locuiesc in zona spun ... citește toată știrea