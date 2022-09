O clinica din Cluj a castigat in instanta, impotriva statului, decontarea unui tratament oncologic pentru romani: am aratat ca reglementarea actuala atenteaza flagrant la dreptul la viata al pacientilor

Medisprof din Cluj a obtinut in instanta decontarea radioterapiei stereotactice in Romania. Radioterapie stereoctactica. Radioterapia stereotactica este o tehnica extrem de precisa de radioterapie care utilizeaza doze mari de iradiere intr-un numar redus de sedinte (una pana la cinci sedinte).O notificare a fost deja trimisa catre Guvernul Romaniei, care este in masura sa puna in executare hotararea instantei prin care a fost obligat la includerea tratamentului de radioterapie stereotactica ... citeste toata stirea