O clujeanca a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a incalcat un ordin de protectie! Anterior a batut doua politiste si a aruncat cu urina pe ele

O clujeanca a fost arestata preventiv, dupa ce a incalcat un ordin de protectie care era emis pe numele ei. Femeia a fost obligata de instanta sa pastreze o distanta de cel putin 15 metri de casa persoanei care a depus plangerea impotriva acesteia, insa femeia a avut alte idei. Astfel, a ajuns in spatele gratiilor pentru 30 de zile."In temeiul art. 226 alin. (1) C.proc.pen. rap. art. 223 alin. (2) C.proc.pen. si art. 202 C. proc. pen., admite propunerea de arestare preventiva a inculpatei K C ... citește toată știrea