O clujeanca a disparut! Politia si familia o cauta - FOTO

O femeie in varsta de 68 de ani, din localitatea clujeana Baisoara, a plecat de acasa in data de 24 aprilie si nu a mai revenit pana in prezent. Politia si familia o cauta!"La data de 24 aprilie 2024, in jurul orei 17.40, Sectia 9 Politie Rurala Turda a fost sesizata despre faptul ca Corlat Maria, in varsta de 68 de ani, in cursul diminetii de 24 aprilie a.c. a plecat de la imobilul din localitatea Baisoara, fara a se cunoaste directia de deplasare, iar pana in prezent nu a mai revenit", ... citește toată știrea