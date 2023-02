O clujeanca a fost condamnata definitiv la inchisoare, 16 ani de detentie, dupa ce si-a omorat tatal bolnav de Alzheimer.Femeia a fost trimisa in judecata anul trecut pentru infractiunea de violenta in familie sub forma omorului. In prima instanta a fost condamnata la 16 ani de inchisoare, dar atat inculpata, cat si procurorii, au atacat decizia. Instanta superioara, Curtea de Apel Cluj, a respins apelul, astfel ca decizia Tribunalului Cluj a ramas definitiva.Parchetul a cerut in apel o ... citeste toata stirea