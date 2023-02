O clujeanca a fost condamnata la 15 ani de inchisoare dupa ce si-ar fi ucis sotul care nu a vrut sa intretina relatii sexuale cu ea.Femeia a fost condamnata de Tribunalul Cluj in urma cu doua zile la 15 ani de inchisoare pentru violenta in familie sub forma omorului.Instanta a aratat in motivarea deciziei de condamnare ca in noaptea de 18 spre 19 aprilie anul trecut, pe fondul consumului de bauturi alcoolice si al nemultumirii ca nu intretine relatii sexuale cu aceasta, inculpata l-a ucis ... citeste toata stirea