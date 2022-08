O clujeanca a fost condamnata la 16 ani de inchisoare, dupa ce si-ar fi ucis tatal bolnav de Alzheimer cu cutitul

O clujeanca a fost condamnata in urma cu cateva zile la 16 ani de inchisoare, dupa ce si-ar fi ucis tatal bolnav de Alzheimer cu cutitul, in urma unei altercatii.Condamnata e o femeie de 52 de ani care locuia cu tatal sau, bolnav de Alzheimer, si care pe fondul unei altercatii spontane l-ar fi injunghiat pe acesta cu cutitul.Fapta s-a petrecut in urma cu un an, in 25 iulie 2021. In timp ce se afla la domiciliul amandurora, femeia i-ar fi aplicat tatalui sau o lovitura cu cutitul, fapt care ... citeste toata stirea