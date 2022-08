O clujeanca a fost condamnata la inchisoare, cu suspendare, dupa ce si-a luat la bataie nora, si pe nepoata de doar un an si sase luni, reprosandu-i nurorii ca nu-si invata fiica limba maghiara.Faptele s-au petrecut in 2020 iar instanta, Judecatoria Turda, s-a pronuntat in caz in urma cu cateva zile. "Instanta retine ca inculpata a dat dovada de o agresivitate iesita din comun, intelege sa recurga la comportament agresiv pentru a-si impune punctul de vedere, inculpata agresand persoanele ... citeste toata stirea