O clujeanca a fost hartuita de ,,copii pe trotinete" intr-un parc din Cluj: ,,O indemnau sa le spuna cat este ceasul. S-a simtit in pericol"

O clujeanca a trait momente mai putin placute, in Parcul Feroviarilor, atunci cand mai multi copii au agresat-o, cerandu-i insistent ,,sa le spuna cat este ceasul".In timp ce se plimba prin Parcul Feroviarilor femeia a fost abordata si urmarita de ,,copii pe trotinete". Acestia i-au solicitat in mod repetat sa le spuna cat este ceasul, insa clujeanca a refuzat sa se uite la telefon, din frica ca acestia i-ar putea fura bunul.In momentul in care s-a simtit in pericol, s-a indreptat inspre ... citește toată știrea