O clujeanca a obtinut daune morale pentru sedinte la psiholog. Femeia fost inselata de o platforma de shopping online

O femeie din Cluj-Napoca a obtinut daune morale pentru contravaloarea sedintelor la psiholog, necesare in urma traumei suferite dupa ce a fost inselata de un site de cumparaturi. Decizia a fost data de catre Judecatoria Cluj-Napoca.Femeia a primit daune morale in valoare de 3.000 de lei, bani "care pot reprezenta contravaloarea unor sedinte de terapie" printr-o decizie in prima instanta. Judecatorul a decis ca femeia este indreptatita la acesti bani dupa ce a fost inselata de un site de ... citeste toata stirea