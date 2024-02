O clujeanca a ramas fara economii dupa ce a cazut in capcana unei escrocherii cu credite de nevoi personale. Femeia a fost amenintata si santajata

O femeie din Cluj a fost victima unei escrocherii, cu credite de nevoi personale. Femeia a fost amenintata si santajata de un individ din Timisoara, care a reusit sa obtina o suma considerabila de bani de la aceasta.La data de 13 februarie 2024, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Cluj-Napoca au pus in executare doua mandate de perchizitie domiciliara, in municipiul Timisoara, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de santaj si inselaciune.Un ... citește toată știrea