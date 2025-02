O clujeanca are probabil cea mai mare colectie de martisoare din Romania, peste cinci mii, cel mai vechi are 60 de ani, le expune la muzeu.Cea mai mare colectie de martisoare din Romania a ajuns in patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Institutia a anuntat azi ca a achizitionat cea mai mare colectie de martisoare din Romania. Colectia "Din pasiune pentru martisor" cuprinde peste 5.200 de piese, multe dintre ele unicat, adunate in ultimii 50 de ani, de clujeanca Ingeborg Marta ... citește toată știrea