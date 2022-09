O clujeanca, badanta in Italia, la un pas de a fi condamnata la inchisoare pe viata, dupa ce ar fi ucis un batran

O clujeanca care lucra ca "badanta" a fost arestata in Italia, fiind suspectata de uciderea unui pensionar in varsta de 89 de ani de care trebuia sa aiba grija. Autoritatile italiene sustin ca crima a avut loc in scop de jaf.Michelangelo Marchese, in varsta de 89 de ani, a fost gasit mort in locuinta lui, pe 11 iulie, chiar de catre fiul acestuia. Batranul fusese legat de maini si de picioare si avea gura astupata, legistii stabilind cauza mortii ca fiind sufocarea, potrivit publicatiei ... citeste toata stirea