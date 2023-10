Subiectul parcarilor ilegale este inepuizabil in Cluj-Napoca. O clujeanca care locuieste in cartierul Zorilor este disperata din cauza unor dube parcate ilegal in zona.Femeia spune ca acestea au umplut asfaltul de ulei si lichide, iar rezidentii se plimba pe acolo cu cateii sau ies la plimbare cu copiii."Doua dubite parcheaza ilegal, langa centrala termica dintre ... citeste toata stirea