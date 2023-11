O studenta din Cluj incearca sa gaseasca, de zile bune, calul de care s-a atasat in timpul petrecut la un centru de echitatie pe care il frecventeaza.Maya, iapa de rasa kisber, in varsta de 11 pe care Rebeca Bilc o cauta, a fost vanduta de centrul de echitatie din Cluj, unei persoane din Oradea, care ar fi vandut animalul mai departe intr-un targ.In incercarea de a o gasi pe Maya, tanara a postat anunturi pe grupurile dedicate animalelor din Cluj si Bihor, in speranta ca ar putea sa obtina ... citeste toata stirea