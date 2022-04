O clujeanca ce pretindea ca vinde componente de calculator si cerea bani in avans, trimisa in judecata. A furat aproape 156.000 de lei

O femeie a fost trimisa in judecata de procurorii clujeni dupa ce a prejudiciat opt persoane, cu peste 156.000 de lei. Ea anunta, prin intermediul unei platforme online, ca vinde la preturi avantajoase componente de calculator si cerea banii in avans persoanelor interesate.Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a transmis, luni, 4 aprilie, printr-un comunicat de presa, ca o femeie a fost trimisa in judecata pentru comiterea infractiunilor de inselaciune in forma continuata si fals ... citeste toata stirea