O clujeanca cu suflet mare a transformat ,,o groapa de pamant" intr-o baie complet mobilata pentru 5 copii: ,,Visul unui dus fierbinte a devenit realitate"

Rocsana Contras, cunoscuta pentru activitatile sale de voluntariat in zona Clujului si in Apuseni, care a ajutat deja sute de copilasi sa aiba o copilarie mai frumoasa si mai buna, a facut din nou o actiune demna de laudat.A transformat ,,o groapa de pamant" intr-o adevarata baie, utilata si dotata cu tot ceea ce este nevoie, pentru 5 copilasi care nu dispun de o stare materiala foarte buna.,,Patru copii, al cincilea pe drum, au de acum o baie adevarata! Cand am ajuns prima data la ei, ... citește toată știrea