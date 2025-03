O clujeanca cu suflet mare vrea sa le aduca un strop de fericire copiilor nevoiasi din Cluj! O ajutam? ,,Haideti cu noi sa fim Iepurasul de Paste" - FOTO

Rocsana Contras a lansat o noua campanie pentru copiii nevoiasi din satele clujene! Vrea sa le aduca si anul acesta o mica bucurie de Paste, cu un pachetel pentru fiecare micut in parte care sa contina cozonac, o jucarie, o decoratiune si oua cu surprize.,,Mai tineti minte cum am facut anul trecut de Pasti? Defapt cat de frumos facem in fiecare an! Cata bucurie am putut duce copiilor cand vedeau ouale mari de ciocolata cu surprize, cum radeau si cata emotie ne aratau?!Copiii satelor nu au ... citește toată știrea