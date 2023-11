O femeie din Cluj a fost inselata de doi cetateni straini prin metoda denumita generic "scrisoarea nigeriana". Cei doi au determinat-o sa transfere, in repetate randuri, sume de bani."In cursul diminetii de azi, 29 noiembrie a.c., politistii Sectiei Regionale Politie Transporturi Cluj au pus in executare 2 mandate de perchezitie domiciliara in judet, precum si 2 mandate de aducere pe numele a doi barbati, de 31, respectiv 42 de ani, in cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infractiunea de ... citeste toata stirea