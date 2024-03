O clujeanca de 81 de ani castiga patru medalii de aur la campionatele mondiale de natatie din Qatar

O clujeanca de 81 de ani castiga patru medalii de aur la categoria 80-84 de ani la campionatele mondiale de natatie masters, care s-au incheiat duminica in Qatar.Campionatele Mondiale de natatie masters s-au incheiat duminica in Aspire Dome din Doha, in Qatar, reprezentanta clubului Universitatea Cluj, Judith Maier Orosz, vine acasa cu patru medalii de aur la categoria 80-84 de ani.Sportiva antrenata de Philgas Soit a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului in probele de 50 si 200 de ... citește toată știrea