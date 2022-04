O clujeanca e cercetata penal pentru inselaciune si fals informatic, ambele in forma continuata.Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a anuntat azi ca a dispus trimiterea in judecata, printr-un rechizitoriu datat 29 martie, a unei inculpate sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de inselaciune in forma continuata si una de fals informatic in forma continuata. Un alt inculpat a fost trimis in judecata pentru complicitate la infractiunea de inselaciune in forma continuata. "Pentru a ... citeste toata stirea