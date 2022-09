O clujeanca inimoasa cauta o chirie pentru o mama cu cinci copii de la Pata Rat

O clujeanca se zbate sa gaseasca o chirie pentru o mama cu cinci copii, care traieste pe Rampa de la Pata Rat."De cateva luni "am in grija" o familie care sta chiar pe rampa de gunoi Pata Rat.Familie formata din mama si 5 copilasi. Sunt extraordinari, foarte educati si sa nu mai vorbesc despre cat de frumosi sunt.Eu ii ajut cu mancare, hainute, jucarii li cele necesare saptamanal doar ca acesta nu este un ajutor real.As vrea sa le gasesc o locuinta in chirie pentru moment, care sa ii ajute ... citeste toata stirea