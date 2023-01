O clujeanca le multumeste oamenilor din Marisel, pentru ca i-au salvat cabana cuprinsa de un incendiu - FOTO

Proprietara unei cabane de la Marisel a tinut sa le multumeasca localnicilor, care au sarit sa o ajute pentru a stinge incendiul care a cuprins locuinta de vacanta."Va multumesc din inima pentru omenia de care dati negresit dovada, ori de cate ori este nevoie!Mi-am gasit cu greu puterea de a scrie ceva, simt ca mi s-au risipit in foc glasul, vointa si cuvintele.Sambata, Mokki 1 urma sa-si primeasca oaspetii, am mers dimineata sa aprind focul in semineu apoi am ramas pe langa cabana sa asez ... citeste toata stirea