O clujeanca printre cei 12 finalisti ai selectiei nationale a Eurovisionului

O clujeanca e printre cei 12 finalisti ai selectiei nationale a cunoscutului concurs Eurovision.Televiziunea Romana i-a anuntat pe cei 12 concurenti calificati in finala selectiei nationale a competitiei; finalele sunt programate pentru 9 si 11 mai, iar finala - in 13 mai.Intre cei 12 finalisti se numara clujeanca Adela Purcel, cu piesa "Bla Bla Bla"; aceasta are 24 de ani si a urmat cursurile Scolii Populare de Arte, specialitatea Canto Muzica Usoara. In urma cu un an a lansat prima ei ... citeste toata stirea