O clujeanca si-a luxat piciorul pe cel mai nou drum din oras, apreciat de primarul Emil Boc pentru rapiditatea cu care s-a lucrat - FOTO

Primarul Emil Boc s-a grabit sa spuna ca in 1 Mai, Bulevardul 21 Decembrie 1989 va fi inaugurat, lucrarile fiind terminate.Cum se lauda Emil Boc ca lucrarea de pe 21 Decembrie 1989 e terminata la timp"In 1 mai e gata. Acum se toarna covorul asfaltic pentru pistele de bicicleta, marcajele in mare parte sunt facute. Se lucreaza la detalii, este o lucrare care se termina la timp. 21 Decembrie 1989 e o strada moderna, europeana, care va schimba fata orasului. In 30 aprilie este termenul de ... citeste toata stirea