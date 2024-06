O clujeanca stabilita de doua decenii in Spania salveaza romanii ajunsi in situatii disperate. Adriana e soferita de camion: "Sunt momiti pe TikTok"

O clujeanca stabilita de douazeci de ani in Spania, a reusit sa formeze o comunitate online de peste 14.000 de voluntari romani activi, gata sa sara in ajutorul conationalilor lor aflati in situatii dificile de viata departe de tara lor natala. "Voluntari in Europa" este grupul de Facebook creat de Adriana Muresan care ofera asistenta romanilor deveniti victime ale abuzurilor institutiilor statului in care se afla, ale retelelor de traficanti sau pur si simplu aflati in necaz.In cei cinci ani ... citește toată știrea