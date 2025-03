O clujeanca sufletista a schimbat viata unui batranel de 82 de ani din Cluj! Nea Filip va trai intr-o casuta noua: ,,Locuia singur intr-un camp" VIDEO/FOTO

Rocsana Contras, alaturi de alti voluntari i-au schimbat viata unui batranel din comuna clujeana Camarasu.Nea Filip locuia intr-o casa de pamant, pe un camp, fara apa si curent. Acum, clujenii inimosi i-au construit o casuta noua in sat, in care va putea trai confortabil restul vietii.Casuta a fost asezata in apropiere de locuinta nepotului sau, iar Nea Flip va avea si o priza in casa, pentru prima data in viata lui.,,Va prezentam povestea unui batranel de 82 de ani care locuia singur ... citește toată știrea