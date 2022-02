O coafeza din Cluj, condamnata pentru ca a amenintat o alta femeie din cauza barbatului care le-ar fi infectat cu HPV pe ambele

O coafeza de 29 de ani din Cluj-Napoca a fost condamnata la 1 an si 3 luni inchisoare cu suspendare pentru santaj, amenintare si hartuire. In plus, are de platit 3.000 de euro ca dune morale. Partea vatamata este o alta femeie pe care inculpata a amenintat-o si santajat-o ca sa-i plateasca tratamentul pentru virusul HPV pe care l-a luat de la barbatul cu care au facut sex amandoua. Victima a depus plangere si a actionat in instanta coafeza in cauza, cea din urma fiind gasita vinovata, conform ... citeste toata stirea