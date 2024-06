O companie romaneasca va opera zboruri regulate spre Capitala de pe aeroportul din Cluj! Zboruri spre Dubai si Tel-Aviv, pe agenda AnimaWings

AnimaWings, o companie 100% romaneasca, va oferi zboruri regulate pe ruta Cluj-Bucuresti, incepand de anul viitor.Compania anunta ca este vorba despre 9 zboruri saptamanale spre Capitala, de luni pana vineri si in ziua de duminica, de care pasagerii se vor putea bucura incepand cu data de 2 martie 2025.Mai mult, compania aduce si o premiera la nivel national, ruta fiind operata de o aeronava de tip Airbus A220 - 300.,,Suntem in al 5-lea an de operare si am hotarat sa facem ceea ce ne-am ... citește toată știrea