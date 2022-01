O comuna din Cluj are cea mai ridicata incidenta a infectiei cu coronavirus, din tara.E vorba de comuna Ciurila, unde incidenta era ieri de nu mai putin de 12,39 cazuri la mia de locuitori.Datele oficiale arata ca in topul celor mai ridicate incidente din tara se mai afla doua comune din Cluj - Valea Ierii cu 7,56 cazuri la mie si Vad, cu 6,96.E vorba totusi de un numar de cazuri active mic: in unitatea administrativ-teritoriala cu cea mai ridicata incidenta din tara, comuna Ciurila din ... citeste toata stirea