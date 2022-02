O comuna din Cluj are printre cele mai ridicate rate de vaccinare din tara, dupa cum arata azi Centrul National de Coordonare a Vaccinarii.E vorba de comuna Izvoru Crisului, unde azi rata de vaccinare cu cel putin o doza este de 57%, comparativ cu media nationala, de 40,7%. E singura unitate administrativ-teritoriala din Cluj in topul UAT-urilor din tara cu cea mai buna rata de vaccinare, cea mai buna rata fiind inregistrata in comuna timiseana Dubravita, cu o rata de vaccinare de aproape 64%. ... citeste toata stirea