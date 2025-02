O comuna din Cluj construieste un centru de zi pentru tratament si recuperare modern! Servicii GRATUITE pentru toti locuitorii - FOTO si VIDEO

Un centru de zi modern pentru tratament si recuperare se construieste intr-o comuna din Cluj! Toti cei care locuiesc in localitate vor putea apela la servicii in mod gratuit.Centrul va fi construit in comuna clujeana Marisel, iar lucrarile au inceput deja. Potrivit primarului localitatii, centrul va fi prevazut cu dotari de top, inclusiv un lift pentru pacientii cu afectiuni locomotorii."Dragi Mariseni am bucuria sa va anunt ca, in 10 februarie 2025, am dat ordinul de incepere a lucrarii ... citește toată știrea